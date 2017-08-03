В Испании «Зенит» назвали претендентом на защитника «Валенсии» Абденнура

«Зенит» претендует на защитника «Валенсии» Аймена Абденнура, сообщает Fichajes.com. По данным источника, футболист из Туниса не входит в планы тренерского штаба «летучих мышей» и может покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно.
27-летнего игрока сватали в турецкие клубы, а теперь сообщается об интересе к Абденнуру со стороны «Зенита».
Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» в 2015 году. По данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила € 22 млн.
В прошлом сезоне защитник сыграл в 13 матчах испанской Примеры и получил четыре жёлтые карточки.
Абденнур подтвердил, что вёл переговоры с английскими клубами