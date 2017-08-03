Резепов: к Григалаве после матча с «Рубином» никто не подошёл, не извинился

Руководитель медицинского штаба «Арсенала» Александр Резепов рассказал о сроках восстановления защитника команды Гии Григалавы, который перенёс операцию в связи с травмой, полученной в гостевом матче 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2) 29 июля.
В начале матча Григалава в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от нападающего казанской команды Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре. Грузинскому футболисту диагностировали черепно-мозговую травму и оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением.
«Григалаве сделали операцию в Москве на базе третьего медицинского института. Огромное спасибо профессору Дробышеву. Достаточно тяжёлая травма, длительная операция — она заняла около двух часов. Восстановление займёт от полутора до двух месяцев.
Интересовались ли состоянием здоровья Григалавы „Рубин“ или Жонатас? Со слов Гии, к нему после матча с «Рубином» никто не подошёл, не извинился. Но я хочу сказать спасибо медицинскому штабу казанского клуба, который помог организовать доставку футболиста в больницу», — цитирует Резепова официальный сайт «Арсенала».
«Мы надеемся, что игроки, которые не смогли принять участие в матче с «Рубином», будут готовы к «Тосно». Максим Беляев накануне занимался в общей группе. Федерико Расич тренируется по индивидуальной программе», — рассказал руководитель медицинского штаба «Арсенала».