Пейчинович: стараемся, чтобы отсутствие Чорлуки чувствовалось не слишком сильно

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, насколько он доволен игрой «железнодорожников» в обороне в отсутствие её лидера – травмированного Ведрана Чорлуки.
«Нам комфортно играть вместе. Мы провели три матча в чемпионате и пропустили только один гол от ЦСКА. Баринов уже давно играет в обороне, Кверквелия – давно адаптировался. Проблем с коммуникацией нет. Каждый игрок важен. Чорлука – один из лучших футболистов «Локомотива». Все мы ждём его возвращения, но стараемся, чтобы отсутствие Ведрана чувствовалось не слишком сильно.
В прошлом сезоне мы использовали новую тактику, привыкали к ней. На сборах было достаточно времени, чтобы всё отработать. Команда играет компактно, я не вижу особых проблем. Тем не менее мы продолжаем работать и становимся лучше с каждым матчем", — приводит слова Пейчиновича официальный сайт «Локомотива».