Абуксис: если бы не второй гол «Зенита», сейчас бы мы говорили по-другому

Главный тренер «Бней Иегуды» Йосси Абуксис прокомментировал победу в выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над «Зенитом» (1:0). Израильская команда, несмотря на удачный результат, не прошла дальше, так как неделю назад дома уступила со счётом 0:2.
«Приятно победить такую команду, как «Зенит». Грустно, что на последних минутах мы не смогли забить второй гол, у нас была возможность пройти дальше. Моя команда выложилась на сто процентов в этом матче, я рад за своих подопечных, мы сыграли на таком прекрасном стадионе и победили. Сезон только начался, мы ещё не вошли в ритм, нам нужно сыграть пару матчей, чтобы войти в форму.
Думаю, в первом матче с «Зенитом» мы хорошо играли первые 60 минут, но затем допустили ошибку и пропустили. Второй гол в наши ворота в Тель-Авиве изменил всё. Если бы его не было, сейчас бы мы говорили по-другому. Сегодня я сказал своим игрокам сыграть умно. Если бы мы сразу побежали в атаку, то «Зенит» быстро бы нас наказал. Мы действительно подошли с умом и сыграли достойно.
Я специально не хотел нервировать «Зенит», поэтому в предматчевых интервью говорил, что у нас нет шансов пройти дальше. Своим футболистам в раздевалке я говорил совершенно другое. Наша команда в прошлом сезоне слабо сыграла в чемпионате Израиля. Я верю, что эти две игры с «Зенитом» придадут моим игрокам уверенности и мы выступим удачнее в этом году.
Многие советовали мне не ставить на сегодняшний матч игроков, которые потерялись в аэропорту Стамбула, наказать их таким образом. Но я дал им шанс, и они сыграли отлично. Конечно, когда мы вернёмся в Израиль, их ждёт какое-то наказание. Но это не моя тактика — терять игроков по дороге», — передаёт слова Абуксиса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.