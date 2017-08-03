Аль-Хелаифи: убеждён, что трансфер Неймара — шаг вперёд для «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход нападающего Неймара, ранее выступавшего за «Барселону». Парижане отдали за него рекордные € 222 млн.
«С большой радостью и гордостью приветствую Неймара в „ПСЖ“. Это один из лучших игроков мира. Приход человека с таким послужным списком и лидерскими качествами придаст команде положительный импульс. За последние шесть лет мы смогли создать амбициозный проект, уже выйдя на высочайший уровень в стране и Европе. Убеждён, что трансфер Неймара — это ещё один шаг в этом направлении», — сказал Аль-Хелаифи в интервью пресс-службе «ПСЖ».
Неймар: постараюсь приносить радость миллионам болельщиков «ПСЖ»