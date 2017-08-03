Неймар: постараюсь приносить радость миллионам болельщиков «ПСЖ»

Нападающий Неймар прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Я чрезвычайно рад, что перехожу в „ПСЖ“. За последние годы этот клуб смог стать одним из самых амбициозных и успешных. Мой главный вызов, побудивший сменить команду, — это оказание помощи клубу в борьбе за трофеи, о которых мечтают болельщики. Амбиции, страсть и энергия „ПСЖ“ привлекли меня. Я провёл четыре года в Европе и готов принять этот вызов. Начиная с сегодняшнего дня я буду делать всё возможное, чтобы помогать команде побеждать, открывать новые горизонты для клуба и приносить радость миллионам болельщиков „ПСЖ“ во всём мире», — сказал Неймар в интервью пресс-службе «ПСЖ».
Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним