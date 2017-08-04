Самедов — о словах Григоряна про Базелюка: меня бы такое явно не замотивировало

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением относительно слов главного тренера «Анжи» Александра Григоряна, который назвал нападающего своей команды Константина Базелюка трусом. Произошло это после матча 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Слышал, что после матча против „Локо“ Григорян нелестно высказался о Базелюке. Не совсем правильно, когда тренер на всю страну высказывает футболисту претензии в такой форме. Меня бы такие слова явно не замотивировали», — приводит слова Самедова «Советский спорт».
Григорян: Базелюк должен доказать, что он не трус. Извиняться я не собираюсь