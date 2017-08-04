Мхитарян, Погба и Ибрагимович — претенденты на приз лучшему игроку ЛЕ-2016/17

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, Поль Погба и бывший нападающий английского клуба Златан Ибрагимович стали претендентами на приз лучшему игроку Лиги Европы по итогам сезона-2016/17, сообщает официальный сайт УЕФА.
Мхитарян и Погба забили «Аяксу» в финале турнира (2:0), а Ибрагимович по ходу турнира отметился пятью голами, три из которых пришлись на матч 1/8 финала с «Сент-Этьеном». В ответном четвертьфиналом поединке с «Андерлехтом» швед повредил колено и больше в том сезоне на поле не выходил.
Награду вручат 25 августа в Монако на жеребьёвке группового этапа Лиги Европы — 2017/18.
УЕФА назвал претендентов на награды по позициям по итогам ЛЧ сезона-2016/17