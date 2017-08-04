Анюков обошёл Кержакова по числу матчей за «Зенит» и вышел на 4-е место в списке

Защитник «Зенита» Александр Анюков провёл 387-й матч за петербургскую команду и обошёл по этому показателю экс-форварда команды Александра Кержакова. Это случилось в домашней встрече 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» (0:1).
Как сообщает «История „Зенита“, Анюков вышел на четвёртое место в списке футболистов, которые сыграли больше всего матчей за „Зенит“.
Больше 34-летнего игрока за «Зенит» провели встреч Анатолий Давыдов (456 матчей), Вячеслав Малафеев (442) и Лев Бурчалкин (402).
«Зенит» дома проиграл «Бней Иегуде», но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы