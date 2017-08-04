Акинфееву предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану

В результате проведённого медицинского обследования у капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева подтверждён предварительный диагноз: травма капсульно-связочного аппарата левого колена.
Акинфеев получил повреждение во время встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0) в Москве. Голкипер красно-синих дважды по ходу второго тайма оказывался на газоне из-за боли в колене.
«По рекомендации врачей в ближайшие дни ему предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану», — сообщается на официальном сайте столичной команды.
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