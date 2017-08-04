Робби Кин перешёл в клуб из чемпионата Индии

Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин, который в январе покинул американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», продолжит карьеру в чемпионате Индии. 37-летний футболист подписал соглашение с клубом «Атлетико де Калькутта», который выступает в индийской Суперлиге, сообщает пресс-служба команды.
Кин находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступал с 2011 по 2016 год. В феврале появлялась информация о том, что ирландец тренируется вместе с «Аль-Ахли» из ОАЭ.