Зидан согласен на трансфер Мбаппе, если «Реал» продаст одного из связки BBC

«Реал» продолжает переговоры с «Монако» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе. Испанское издание Marca опубликовало информацию о том, что думает о возможном переходе 18-летнего француза главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
Сообщается, что Зидан хочет, чтобы в случае трансфера Мбаппе «Реал» продал одного футболиста из так называемой связки BBC, которую образуют Гарет Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду. Тренер мадридской команды считает, что наличие одновременно Мбаппе и тройки BBC плохо скажется на игровом времени молодых игроков «Реала».
По данным источника, главным претендентом на уход из «Королевского клуба» в случае трансфера Мбаппе является Бэйл. Валлиец из-за травмы пропустил около половины прошлого сезона и уже не считается твёрдым игроком основного состава «Реала». Руководство команды оценило Бэйла в € 100 млн и начало исследовать английский рынок.