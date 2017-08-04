«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в товарищеском матче

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Вест Хэм Юнайтед» в товарищеском матче. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».
В первом тайме команду Хосепа Гвардиолы вывел вперёд Габриэл Жезус, а во второй половине игры победу закрепили Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. Экс-игрок «Уфы» украинец Александр Зинченко отыграл чуть более 30 минут, выйдя на замену во втором тайме.
В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтоном» (12 августа). «Вест Хэм» стартует в чемпионате с матча в гостях с «Манчестер Юнайтед» (13 августа).
Гвардиола остался доволен, как Зинченко проявил себя в предсезонных матчах