Пашалич: кто-то думает, что «Спартак» — шаг назад, но в России отличный футбол

Новичок «Спартака» хорватский полузащитник Марио Пашалич поделился эмоциями от перехода в московский клуб на правах аренды из «Челси».
«Я очень рад переходу. Утром я был на базе клуба, где встретился с новыми партнёрами по команде, бегло пообщался с тренером и провёл лёгкую тренировку отдельно от остальных.
Впервые после ухода из «Хайдука» я не буду выступать в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Знаю, что некоторые люди думают, будто это шаг назад в моей карьере, но в России отличный футбол, и к тому же у меня будет шанс сыграть в Лиге чемпионов, о чём я мечтал с детства. Также верю, что мы сможем защитить чемпионство", — сказал Пашалич в интервью Goal.
Пашалич: «Спартак» — величайший клуб, который популярен во всём мире