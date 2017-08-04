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Пашалич: кто-то думает, что «Спартак» — шаг назад, но в России отличный футбол

4 августа 2017, пятница. 19:25 Футбол

Новичок «Спартака» хорватский полузащитник Марио Пашалич поделился эмоциями от перехода в московский клуб на правах аренды из «Челси».

«Я очень рад переходу. Утром я был на базе клуба, где встретился с новыми партнёрами по команде, бегло пообщался с тренером и провёл лёгкую тренировку отдельно от остальных.

Впервые после ухода из «Хайдука» я не буду выступать в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Знаю, что некоторые люди думают, будто это шаг назад в моей карьере, но в России отличный футбол, и к тому же у меня будет шанс сыграть в Лиге чемпионов, о чём я мечтал с детства. Также верю, что мы сможем защитить чемпионство", — сказал Пашалич в интервью Goal.

Пашалич: «Спартак» — величайший клуб, который популярен во всём мире
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Марио Пашалич
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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