Капитан «Утрехта»: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов

Капитан «Утрехта» полузащитник Виллем Янссен поделился впечатлениями от результата жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой его команде достался в соперники российский «Зенит».
«Нам достался один из самых сложных соперников, который мог достаться. Шансы есть всегда, но в противостоянии с «Зенитом» мы будем аутсайдерами. В последние годы российский футбол быстро развивался. Противостояние с «Зенитом» станет большим вызовом для «Утрехта». «Зенит» является командой уровня Лиги чемпионов, так что матчи с ним будут сложными», — цитирует Янссена Soccernews.nl со ссылкой на FOX Sports.
Первый матч «Утрехт» и «Зенит» проведут 17 августа в Нидерландах, а ответный в Санкт-Петербурге запланирован на 24 августа.
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