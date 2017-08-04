Луческу: все понимают, что Арда Туран нужен сборной Турции

Новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мыслями о своём назначении, а также заявил, что национальная команда нуждается в хавбеке «Барселоны» Арде Туране, который в начале этого лета объявил о завершении международной карьеры из-за конфликта с турецким журналистом.
«Перед тем как принять предложение турецкой федерации футбола, я вёл переговоры с „Бешикташем“ и „Галатасараем“, но в итоге принял решение возглавить сборную Турции. Благодарю Фатиха Терима за работу с командой. Впервые мы встретились с ним в 2000 году, и наши карьеры следовали в одном направлении. Надеюсь, в один прекрасный день Терим возглавит „Галатасарай“.
Я пытаюсь понять, что сейчас происходит в сборной Турции. Знаю, что есть проблемы с некоторыми игроками, и надеюсь, смогу решить их. Многие футболисты хотят играть за свою национальную сборную, но я буду учитывать, что здесь произошло до меня. Арда Туран? Все понимают, что он нужен сборной», — цитирует Луческу румынское издание Prosport.