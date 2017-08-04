Ерохин: никаких проблем с общением в «Зените» конкуренция не создаёт

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о конкуренции за место в составе петербургской команды.
«На тренировках каждый старается как можно лучше проявить себя, так как все хотят играть. Конкуренция в «Зените», как и должно быть в команде такого уровня, большая. Все наши игроки — амбициозные ребята, которые хотят побеждать. Но никаких проблем с общением конкуренция не создаёт. Атмосфера в команде хорошая. Многие иностранцы неплохо говорят по-русски, с другими общаемся на английском", — заявил футболист.
Ерохин также прокомментировал мнение о том, что Лига Европы является второстепенным турниром.
«Я с такой точкой зрения не согласен. Матчи Лиги Европы по атмосфере, накалу борьбы не очень отличаются от лигочемпионских. «Манчестер Юнайтед» наглядно показал, что большие клубы не списывают Лигу Европы со счетов. Для нас это тоже важный турнир», — поведал Ерохин в интервью клубной пресс-службе.