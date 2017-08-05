Анчелотти: мы не в лучшей физической форме, но футбол — это не только «физика»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о готовности мюнхенской команды к матчу за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии».
«У нас очень большая мотивация выиграть первую официальную игру сезона. Мы знаем, что на данный момент мы не в самой лучшей физической форме, но футбол — это не только «физика». Футбол — это также тактика, стратегия, опыт, индивидуальное мастерство и мотивация. Я совершенно уверен, что мы способны продемонстрировать эти качества в игре.
«Сбалансированность в игре — вот в чём секрет успеха. Уверен, что это поможет нам лучше сыграть против Дортмунда. Мы должны вместе решить эту проблему», — заявил тренер «Баварии», которая не сможет рассчитывать на Арьена Роббена, Жерома Боатенга, Давида Алабу, Мануэля Нойера, Тьяго Алькантару, Хамеса Родригеса и Хуана Берната.
«Мы можем заменить этих игроков и даже без них одержать победу», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч «Боруссия» — «Бавария» состоится 5 августа в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало в 21:30 мск.