Кришито: если аргентинцы помогут «Зениту» — пусть приезжает хоть 15 человек!

Капитан «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением по поводу того, что состав сине-бело-голубых пополнили три аргентинца — Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана — и клуб близок к трансферам ещё нескольких игроков из этой южноамериканской страны. Также Кришито прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».
«Скоро вы увидите настоящий „Зенит“! Да, к нам пришло много новых игроков. Кто-то уже успел притереться, кто-то ещё вливается. Немного терпения – и у нас всё получится.
Паредес и Дриусси — хорошие молодые парни. Помогаю им освоиться в клубе. Если аргентинцы действительно нам помогут – пусть приезжает хоть 15 человек!
Обрадовался ли назначению Манчини? Очень! Был доволен, что приходит Манчини. Внимательно следил за его работой в «Интере», а теперь он в Петербурге. Честно говоря, думал об уходе из «Зенита», но тренер убедил меня остаться", — цитирует Кришито «Спорт-экспресс».