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Мутко считает, что российским клубам в еврокубках достались проходимые соперники

5 августа 2017, суббота. 00:50 Футбол

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал итоги жеребьёвки раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы для российских клубов.

ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет со швейцарский клубом «Янг Бойз», «Зенит» в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с голландским «Утрехтом», «Краснодар» на этой же стадии турнира поспорит за выход в основную сетку с сербской «Црвеной Звездой».

«Я считаю, что в Лиге чемпионов у ЦСКА хорошие шансы. У „Краснодара“ в Лиге Европы соперник посерьёзнее, чем у „Зенита“, но оба соперника проходимые. Мне кажется, что нашим клубам по силам справиться с задачами. У „Зенита“ с такой комплектацией, с таким тренером всё должно быть нормально, ну а „Краснодар“… у них появляется необходимый еврокубковый опыт, думаю, что и они справятся. Очень хочется, чтобы наши клубы прошли в основную сетку и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, хочется им этого пожелать", — приводит слова Мутко «Интерфакс».

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Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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