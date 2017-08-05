Билич: темп и качество игры «Манчестер Сити» выглядят устрашающими

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал поражение своей команды в товарищеской встрече с «Манчестер Сити», оценив мощь манкунианского клуба. Игра в Исландии завершилась со счётом 0:3.
«Мы сыграли без нескольких футболистов, чтобы соответствовать таким большим клубам как «Манчестер Сити» нужен полный состав. Темп и качество игры «Манчестер Сити» выглядят устрашающими, и сегодня это можно было заметить. Когда мы допускали ошибки, они незамедлительно нас наказывали либо взятием ворот, либо явным голевым моментом.
Впрочем, я не ошеломлён и не разочарован, поскольку это лишь часть нашей предсезонной подготовки, и мы будем играть не только с командами уровня Премьер-лиги. Тем не менее, это не значит, что мы должны совершать ошибки», — цитирует Билича пресс-служба лондонского клуба.