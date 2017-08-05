Куман: противостояние с «Хайдуком» станет настоящим вызовом для «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал результат жеребьёвки раунда квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой команде из Ливерпуля достался в соперники хорватский «Хайдук».
«Игра с «Хайдуком» станет для нас настоящим вызовом, учитывая сильную поддержку их болельщиков на стадионе. Но, разумеется, мы хотим выйти в групповой этап Лиги Европы, для этого проанализируем сильные и слабые стороны соперников и будем готовы», — цитирует специалиста издание Liverpool Echo.
Первая игра команд из Англии и Хорватии состоится 17 августа в Ливерпуле.
Результаты жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы