«Интер» рассматривает возможности приобретения Ламелы и Ярмоленко

Руководство «Интера» изучает возможности приобретения полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Ламелы и лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Сведениями об этом располагает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что в трансфере 27-летнего украинца лично заинтересован технический директор миланцев Вальтер Сабатини, который следит за его карьерой ещё со времён работы в «Роме». В Италии полагают, что киевляне потребуют за трансфер Ярмоленко около € 20 млн.
Что касается Ламелы, то оправившийся от серьёзного повреждения аргентинец больше не входит в планы тренерского штаба «Тоттенхэма» и может быть продан в нынешнее трансферное окно.
И. Суркис: если поступит конкретное предложение по Ярмоленко, я его рассмотрю