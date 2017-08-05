Виллаш-Боаш: вряд ли китайские клубы будут тратить те же деньги, что и раньше

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который ныне работает с китайским «Шанхай СИПГ», выразил мнение, что китайские клубы будут вести себя сдержаннее на трансферном рынке.
«Изменения в регламенте и ужесточение лимита на легионеров подразумевают, что китайский рынок станет спокойнее. Посмотрим, как всё будет в следующем году.
Трансферное окно в Китае уже закрыто, можно только продавать игроков, а когда оно откроется зимой, тогда и посмотрим. Но я не думаю, что клубы будут тратить те же деньги, что и раньше», — цитирует Виллаш-Боаша AFP.
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