Агент форварда «Боруссии» Д Мора: мы достигли соглашения с «Интером»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор близок к переходу в «Интер». Об этом сообщил агент Муззи Оскан, представляющий интересы 20-летнего футболиста.
«Мы достигли соглашения с «Интером». Что касается слухов о „Наполи“, то это ложь: клуб из Неаполя Мором не интересовался», — сказал агент в интервью AreaNapoli.
В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мор провёл 12 матчей (пять — с первых минут), в которых забил один гол, отдал две результативные передачи и один раз получил прямую красную карточку.