Стоцкий: в первом тайме на поле дышалось тяжело, какие-то испарения были

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий прокомментировал победу над «Ахматом» (3:2) в матче 4-го тура РФПЛ. 27-летний футболист отметился двумя голевыми передачами.
«Конечно, все были рады, потому что игра давалась нелегко. Пропустили ненужный гол, но нашли в себе силы, перебороли, забили — и очень довольны этим. Перевернуть игру удалось за счёт характера. Игра нам давалась после гола: владели преимуществом, создавали моменты, один из них реализовали, почувствовали поддержку трибун.
У них приличная команда, не зря шла в лидерах, но со всеми можно играть. Чемпионат России — такой тяжёлый турнир, что здесь не знаешь, где потеряешь очки, а где наберёшь.
В первом тайме на поле мне дышалось тяжело, какие-то испарения были, может, жара. Вяло и мы двигались, и «Ахмат». Думаю, им тоже было нелегко, но во втором тайме солнышко чуть снизилось — и полегче стало играть", — сказал Стоцкий в интервью пресс-службе «Уфы».