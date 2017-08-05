Силкин: после первого гола «Динамо» растерялось, они давно не побеждали в РФПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором бело-голубые победили «Амкар» (3:0).
«Было заметно, что «Динамо» давно не побеждало в Премьер-Лиге. При счёте 1:0 команда немного растерялась, но после второго забитого гола почувствовала уверенность, реализовала ещё один момент и заслуженно победила.
«Амкару» было некуда деваться, они пошли атаковать. Наделали сегодня ошибок в защите. Первый мяч возник из-за ошибки обороны, третий гол — тоже. Вандерсон бежал со своей половины поля, а трое защитников пермяков оказались не у дел. Но это уже проблемы «Амкара».
Надеюсь, эта победа вселит в динамовцев уверенность. У команды есть потенциал, но для его реализации футболистам нужна уверенность в своих силах», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.