«Халл» добился ничьей с «Астон Виллой» в первом официальном матче при Слуцком

«Халл Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче первого тура нового сезона Чемпионшипа. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и закончилась со счётом 1:1. «Тигры» провели первую официальную игру под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.
Уже на 7-й минуте Гэбриэл Агбонлахор вывел «Астон Виллу» вперёд, однако в середине второго тайма «Халлу» удалось отыграться усилиями Джаррода Боуэна. Больше голов команды не забивали.
Стоит отметить, что за «вилланов» в официальном матче дебютировал знаменитый экс-защитник «Челси» Джон Терри. 36-летний футболист провёл на поле всю игру в качестве капитана.
Во втором туре Чемпионшипа «Халл» на своём поле примет «Бёртон Альбион» (12 августа). «Астон Вилле» в этот же день предстоит выездной матч с «Кардифф Сити».