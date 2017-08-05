Нападающий Криштиану Роналду в субботу возобновил тренировки с «Реалом», сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Роналду после участия в Кубке конфедераций, на котором сборная Португалии заняла третье место, получил отпуск и сегодня вернулся к работе со «сливочными».
32-летний форвард завершил первую половину тренировки вместе с остальной командой, а затем работал по индивидуальной программе.
Напомним, что 8 августа подопечных Зинедина Зидана ожидает встреча с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА.
Роналду возобновил тренировки с «Реалом»
Фото: http://www.realmadrid.com
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