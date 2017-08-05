Сёмин: очень рады, что «Локомотив» победил в День железнодорожника

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в матче 4-го тура РФПЛ.
«Перед матчем я говорил, что игра будет очень сложная и нужны только максимальные усилия. Моментов было достаточно, чтобы забить не один, а два-три мяча, но это футбол — не всё забивается. Наверное, в какой-то момент мастерства не хватало, может, хладнокровия. Будем работать над реализацией. Второй тайм, как обычно, лучше провели, чем первый.
Очень рады, что в День железнодорожника (празднуется в первое воскресенье августа. — Прим. «Чемпионата») мы победили. Поздравляем всех железнодорожников, всех, кто болеет за «Локомотив», с этой победой. Я очень доволен. Мы продолжаем работу дальше", — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».