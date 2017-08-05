Ал. Миранчук: надо все матчи играть так, будто «Локо» в конце турнирной таблицы

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в домашнем матче 4-го тура РФПЛ. Миранчук забил единственный мяч.
«В чём главный секрет успеха? Это психология. Главное так и продолжать. Надо в каждом матче играть так, будто мы в конце турнирной таблицы, отдавать все силы. И тогда всё будет так, как надо.
Что касается моего гола со штрафного, то мы отрабатываем такое на тренировках. Вспомнил, что и вчера на тренировке такой же забил. Сказал Фернандешу: «Давай я попробую». Ну и попробовал», — сказал игрок в прямом эфире на клубном канале на Youtube.
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