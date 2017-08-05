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«Лион» начал сезон с разгрома «Страсбурга», «Ницца» уступила «Сент-Этьену»

5 августа 2017, суббота. 22:54 Футбол

В чемпионате Франции пятью матчами продолжился розыгрыш первого тура нового сезона. «Лион» на своём поле одержал уверенную победу над вернувшимся в Лигу 1 «Страсбургом» — 4:0. Дублями в составе «ткачей» отметились Набиль Фекир и арендованный у «Реала» Мариано.

«Ницца» стартовала в чемпионате с гостевого поражения «Сент-Этьену» — 0:1. Единственный гол на 4-й минуте забил Жонатан Бамба.

В других матчах тура «Монпелье» переиграл «Кан» (1:0), «Генгам» оказался сильнее «Метца» (3:1), а «Ренн» сыграл вничью с «Труа» (1:1).

Франция - Лига 1. 1-й тур
05 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Лион
Лион
4 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 – Мариано – 23, 2:0 – Фекир – 59 (пен), 3:0 – Мариано – 61, 4:0 – Фекир – 90+1
Франция - Лига 1. 1-й тур
05 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 – Бамба – 4
Франция - Лига 1. 1-й тур
05 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
1 : 3
Генгам
Генгам
1:0 – Ру – 14, 1:1 – Бриан – 39 (пен), 1:2 – Блас – 70, 1:3 – Диалло – 84
Франция - Лига 1. 1-й тур
05 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Монпелье
Монпелье
1 : 0
Кан
Кан
1:0 – Камара – 58
Франция - Лига 1. 1-й тур
05 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Труа
Труа
1 : 1
Ренн
Ренн
1:0 – Грандсир – 46, 1:1 – Телль – 69
«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с домашней победы над «Амьеном»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Генгам Лион Метц Монпелье Ницца Ренн Труа ФК Кан ФК Сент-Этьен ФК Страсбург
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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