Защитник «Тоттенхэма» Триппьер получил травму и рискует пропустить старт сезона

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер был вынужден досрочно завершить товарищеский матч с «Ювентусом» (2:0) из-за повреждения. На 10-й минуте футболист выступил ассистентом при взятии ворот Гарри Кейном, а перед свистком на перерыв травмировался и покинул поле.
«Киран повредил лодыжку, и нам нужно подождать до понедельника, чтобы оценить его состояние», — приводит комментарий главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино клубная пресс-служба.
Таким образом, Триппьер может пропустить начала сезона. С учётом ухода Кайла Уокера в «Манчестер Сити» травмированного футболиста в составе «Тоттенхэма» способен заменить молодой Кайл Уокер-Питерс.
В первом туре Премьер-лиги «шпоры» встретятся с «Ньюкаслом» на выезде, эта игра состоится 13 августа.
«Тоттенхэм» в товарищеском матче обыграл «Ювентус»