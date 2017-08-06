Бош: трудно быть довольным, пропустив от «Баварии» за две минуты до конца матча

Главный тренер «Боруссии» Петер Бош дал оценку встрече с «Баварией» в рамках Суперкубка Германии. Команда из Дортмунда позволила мюнхенцам сравнять счёт незадолго до окончания основного времени и в итоге уступила трофей в серии послематчевых пенальти.
«Трудно быть довольным, когда ведёшь в счёте 2:1 и пропускаешь гол за две минуты до конца.
Мы хорошо начали, но после 15-20 минут стали слишком часто терять мяч. Нам повезло, что «Бавария» не забила. Но во втором тайме мы играли лучше», — приводит комментарий специалиста официальный сайт «Баварии».
«Бавария» по пенальти выиграла у «Боруссии» Д в матче за Суперкубок Германии