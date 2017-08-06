Салихамиджич: главное, что «Бавария» не уронила честь клуба в игре с «Боруссией»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями от победы над «Боруссией» Д в матче за Суперкубок Германии. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки «Баварии» — 5:4.
«Команда показала характер и боролась до конца. Нам постоянно приходилось отыгрываться, и я очень рад, что в итоге мы завоевали этот титул. Самое главное сегодня, что мы смогли сдержать обещание, собраться, настроиться на матч и не уронить честь клуба. Игроки, которые сегодня дебютировали в составе команды, проявили себя отлично. Я горжусь командой!»— цитирует Салихамиджича сайт «Баварии».
«Бавария» по пенальти выиграла у «Боруссии» Д в матче за Суперкубок Германии