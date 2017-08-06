Льорис: в 39 лет Буффон работает больше других, именно поэтому он лучший

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис высоко оценил уровень 39-летнего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
«В Буффоне есть что-то особенное, это сложно описать. Он — игрок, который вдохновляет окружающих. В «Ювентусе» было очень много легендарных игроков, но Буффон по-прежнему играет за туринцев.
Когда я был моложе, Буффон был моим кумиром. Джиджи и Икер Касильяс начали играть на высшем уровне в очень молодом возрасте, это было для меня источником вдохновения. После 16 сезонов в «Юве» Буффон показывает, что у него те же амбиции и та же мотивация, что и прежде. Чтобы оставаться лучшим в таком возрасте, нужно работать больше, чем другие. Именно поэтому он лучший", — цитирует Льориса сайт «шпор».
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