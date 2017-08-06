Видео: топ-10 голов парашютом в Бундеслиге сезона-2016/17

Официальный канал немецкой Бундеслиги в Youtube собрал подборку из десяти голов парашютом в чемпионате Германии сезона-2016/17.
В список среди прочих вошли нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг и форвард «Баварии» Роберт Левандовски, которые заняли два первых места в гонке бомбардиров минувшего розыгрыша немецкой Бундеслиги. Обамейянг забил 31 гол, Левандовски — 30.
Посмотреть официальное видео с десяткой лучших голов парашютом в чемпионате Германии сезона-2016/17 можно на «Чемпионате».