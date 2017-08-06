Коновалов: у «Спартака» есть преимущество, думаю, он обыграет «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом».
«Жду от команд зрелищной игры, желательно с обилием голов, и победой «Спартака». Думаю, что будет равная и активная борьба. Ни одна из команд не будет выступать первым или вторым номером. С таким соперником, как «Зенит», Зе Луишу будет трудно забить и прервать свою серию. Но, надеюсь, у него получится.
«Спартак» отличается своей сыгранностью и стабильностью. «Зенит» ещё сыгрывается и формируется. Команда налаживает связи и ищет оптимальный состав. А в стане красно-белых всё ясно и понятно. Они давно играют вместе, стали в этом составе чемпионами. В этом плане у них есть преимущество. Думаю, счёт будет 2:1 в пользу красно-белых», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.