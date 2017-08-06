Фурсенко: Дзюба говорил, что забьёт два гола, если его поставят на «Спартак»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко в преддверии домашнего матча 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» высказал мнение о нападающем петербургской команды Артёме Дзюбе.
«Он — игрок „Зенита“. То что будет или не будет происходить с Дзюбой — это вопрос к главному тренеру. Мне кажется, ему надо чуть побыстрее играть.
Артём говорил, что он два забьёт, если его поставят на «Спартак». Посмотрим, сможет ли он это сделать. Думаю, что, конечно, раздражитель колоссальный. Артём много высказывался по поводу «Спартака». Он бы хотел выйти и играть, но всё будет зависеть от тренера", — заявил Фурсенко в эфире телеканала «Наш футбол».
Промес: лучше бы Дзюба в матче со «Спартаком» забил в свои ворота