Червиченко: у «Спартака» хорошие шансы прервать череду унижений в Питере

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом».
«Жду весёлой игры с множеством моментов. Обороняться командам нет смысла, да и некем, поэтому и те, и другие будут искать счастья у чужих ворот. Считаю, что у «Спартака» хорошие шансы прервать череду унижений на питерской земле. «Ростов» тоже не мог в Махачкале долгое время выиграть.
У красно-белых хорошая атака, и фарт сопутствует, все шансы есть. А «Зенит» пока натужный, моменты тяжело создаются. Питерцы сейчас не являются машиной, а «Спартак» при настроении может обыграть любую команду. Команды одинаково яркие и нестабильные.
До матча сине-бело-голубых в Лиге Европы я отдавал предпочтение им, но теперь поставлю на результативную ничью – 2:2», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 6 августа, и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт его текстовую онлайн-трансляцию.