Щенников забил первый в карьере гол за ЦСКА в РФПЛ

ЦСКА в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги принимает на своём поле «Рубин». В стартовом составе «армейцев» в этой встрече появился защитник Георгий Щенников.
26-летний футболист при счёте 0:2 на 13-й минуте своим голом помог ЦСКА отыграть один мяч. Для Щенникова этот гол стал первым в карьере за ЦСКА за 177 матчей в РФПЛ. Всего на счету защитника теперь два гола в 258 матчах за «армейцев» во всех турнирах. В марте 2014 года Георгий отличился за ЦСКА в матче Кубка России с «Тереком» (1:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин».
Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.