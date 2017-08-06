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Щенников забил первый в карьере гол за ЦСКА в РФПЛ

6 августа 2017, воскресенье. 17:53 Футбол

ЦСКА в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги принимает на своём поле «Рубин». В стартовом составе «армейцев» в этой встрече появился защитник Георгий Щенников.

26-летний футболист при счёте 0:2 на 13-й минуте своим голом помог ЦСКА отыграть один мяч. Для Щенникова этот гол стал первым в карьере за ЦСКА за 177 матчей в РФПЛ. Всего на счету защитника теперь два гола в 258 матчах за «армейцев» во всех турнирах. В марте 2014 года Георгий отличился за ЦСКА в матче Кубка России с «Тереком» (1:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин».

Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Рубин Георгий Щенников
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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