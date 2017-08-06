Гришин: Помазуну будет психологически тяжело вылезать из этого состояния

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру голкипера Ильи Помазуна в матче 4-го тура РФПЛ ЦСКА – «Рубин» (1:2). 20-летний футболист дебютировал за «армейцев» в официальном матче.
«После двух ошибок в дебютном матче, конечно, Илье Помазуну будет психологически очень тяжело вылезать из этого состояния. Я работал с ним в дубле ЦСКА, но хочу сказать, что матчи молодёжного и взрослого чемпионата очень существенно отличаются по уровню. Он не был у меня в команде первым вратарём, потому что мы давали играть всем по очереди. Его постоянно отправляли тренироваться с основой, а потом снова с «молодёжкой», поэтому трудно было заметить, как он оправляется от неудач.
Пожелаю Илье не расклеиваться. Потому что на данном этапе он второй вратарь и главная замена Акинфеева. Надо продолжать играть и набираться уверенности. Ему наверняка было тяжело в матче с «Рубином», потому что в РФПЛ совсем другие скорости. Но по его игре за «молодёжку» я замечал очень уверенную игру в ближнем бою», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.