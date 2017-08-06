«Краснодар» благодаря голу в концовке сыграл вничью с «Уралом»

В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.
На 15-й минуте гости вышли вперёд в счёте после гола защитника Вараздат Ароян, который отличился с передачи полузащитника Николая Димитрова. «Краснодар» отыгрался на четвёртой компенсированной минуте благодаря голу с пенальти, который реализовал защитник Андреас Гранквист.
«Краснодар» (7 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» (6) находится на восьмой строчке.
Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.