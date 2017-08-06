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«Краснодар» благодаря голу в концовке сыграл вничью с «Уралом»

6 августа 2017, воскресенье. 21:56 Футбол

В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.

На 15-й минуте гости вышли вперёд в счёте после гола защитника Вараздат Ароян, который отличился с передачи полузащитника Николая Димитрова. «Краснодар» отыгрался на четвёртой компенсированной минуте благодаря голу с пенальти, который реализовал защитник Андреас Гранквист.

«Краснодар» (7 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» (6) находится на восьмой строчке.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 – Ароян – 15, 1:1 – Гранквист – 90+4 (пен)

Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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