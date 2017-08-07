«Спартак» — болельщикам: спасибо, что вы рядом даже в такие сложные моменты

В официальном аккаунте «Спартака» в «Инстаграме» после поражения от «Зенита» со счётом 1:5 в гостевом матче 4-го тура РФПЛ опубликовано обращение к болельщикам.
«Сегодняшний вечер был очень непростым для нас и всех, кто переживал за команду… Спасибо, что вы рядом даже в такие сложные моменты», — гласит запись красно-белых.
«Спартак» после четырёх туров занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своём активе пять очков. 9 августа красно-белые примут на своём поле тульский «Арсенал», начало матча запланировано на 19:30 мск.