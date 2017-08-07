«Зенит» представил памятный ролик, посвящённый карьере Кержакова

6 августа в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония, посвящённая завершению игровой карьеры нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова. Футболист нанёс символический удар по мячу перед началом встречи «Зенита» и «Спартака» в четвёртом туре РФПЛ и не сдержал слёз, прощаясь с болельщиками.
Клуб из Санкт-Петербурга представил памятный ролик, посвящённый вехам карьеры нападающего, с лучшими голами в исполнении бомбардира.
Видео можно посмотреть на официальном канале «Зенита» в YouTube.
Перед матчем «Зенит» — «Спартак» состоялась церемония чествования Кержакова