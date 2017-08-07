175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ристич: «Краснодар» – невероятный клуб, и я очень рад, что здесь оказался

7 августа 2017, понедельник. 14:04 Футбол

Защитник «Краснодара» Михайло Ристич рассказал, как у него возник вариант с переходом в стан «быков», а также поведал об адаптации в новой команде и задачах на сезон.

«Не скрою, был удивлён. В это время я находился в составе молодёжной сборной Сербии на чемпионате Европы в Польше. Мы только что завершили один из матчей, и мне позвонил Душан Анджелкович, опытный игрок «Црвены Звезды», который несколько лет играл в «Краснодаре». Он и сообщил мне об интересе со стороны российского клуба. До разговора с ним я, честно говоря, мало что знал о российском футболе вообще и о «Краснодаре» в частности. Потом мы с Душаном очень много разговаривали, он мне всё подробно рассказал про «Краснодар», я узнал от него о клубе очень много хорошего. Сначала даже немного не верилось, что всё это правда. Но я полностью доверял Душану. Он – капитан «Црвены Звезды», мы с ним играли на одном фланге, у нас было великолепное взаимопонимание. Бывало, что он выходил в качестве левого защитника, а я – левого вингера, и мы с ним такие вещи творили на поле! Душан не только классный футболист, но и очень хороший человек, который всегда с удовольствием помогал мне в самых разных вещах. Я очень ценю его, как я мог ему не поверить! И действительно, все его рассказы оказались чистой правдой. «Краснодар» – невероятный клуб, и я очень рад, что здесь оказался. А Душан, кстати, очень сожалел, что не смог поехать в Краснодар вместе со мной из-за старта сезона. Очень хотел повидать оставшихся здесь друзей и передавал приветы всем, кто его знает и помнит.

С адаптацией всё в порядке, здесь мне комфортно, все ко мне очень хорошо относятся. Единственная для меня проблема – это язык. Я пока не знаю русского, но говорю на английском, и это мне позволяет общаться с многими. Естественно, быстрее всего я подружился с англоговорящими игроками. Первым стал Стефан Страндберг, с ним мы познакомились ещё на сборе в Австрии. Когда мы приехали в Краснодар, Шарль Каборе показал мне базу, рассказал, что и где находится, как тут всё устроено. Ещё один мой друг – Торнике Окриашвили, он поиграл в Бельгии и тоже хорошо говорит по-английски. В принципе, я с удовольствием общаюсь со всеми, а если кто-то не знает английского, то мне помогают переводчики.

Я пока не так много повидал в Краснодаре, но город мне понравился. Хотя от Белграда он, конечно, отличается очень сильно. Но ничего, я к этому привыкну (улыбается). Пока моя главная цель – начать играть и приносить пользу команде, помогать ей добиваться побед. Я вижу, что у клуба серьёзные амбиции, и хочу своей игрой помочь «Краснодару» в их реализации», — цитирует Ристича пресс-служба «быков».

Ристич: считаю «Краснодар» фаворитом в матче с «Црвеной Звездой»
Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Краснодар
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
14:34 «ПСЖ» заинтересован в покупке нападающего «Монако» Мбаппе
14:32 Игра от «Чемпионата» перед дерби ЦСКА – «Спартак». Регистрация открыта
14:30 Кокорин стал MVP 4-го тура РФПЛ
14:18 Чернов: переход в «Урал» — это новый вызов для меня
14:04 Ристич: «Краснодар» – невероятный клуб, и я очень рад, что здесь оказался
13:58 Панов: благодарю за поддержку, «Зенит» с победой, «Спартак» чемпион
13:50 Игроки «Ахмата» Семёнов и Бериша готовятся к матчу с «Краснодаром»
13:48 «Гремио» готов продать нападающего Луана «Спартаку» за € 20 млн
13:39 Бартомеу: мы не были согласны с решением Неймара уйти из «Барселоны»
13:29 По результатам исследования, Месси — лучший игрок в истории чемпионатов Испании
13:21 КДК не рассмотрит отключение освещения на матче «Локомотив» — «СКА-Хабаровск»
13:16 «Ювентус» не смог договориться с Гараем и переключился на Кайо
13:00 Газзаев: работа Вилкова на матче «Зенит» — «Спартак» — пример остальным судьям
12:53 Кержаков – болельщикам: это была фантастика, спасибо всем вам
12:43 Первый матч «Зенита» с «Утрехтом» в Лиге Европы пройдёт в Санкт-Петербурге
12:40 Защитник «Урала» Ароян: результат игры с «Краснодаром» огорчил, он несправедлив
12:36 Анчелотти: Монтелле нужно время, за полчаса хорошую еду не приготовить
12:29 «Лацио» проявляет интерес к вратарю «Зенита» Лодыгину
12:28 Зидан: «Реал» два раза подряд выиграл ЛЧ, теперь постараемся выиграть и в третий
12:02 «Фламенго» спустя год уволил главного тренера
12:00 Газзаев: состояние «Спартака» перед ЛЧ настораживает, Каррера должен понимать
11:47 Ребко выбыл на неделю и не сыграет в кубковом матче «Арарата» с «Сатурном»
11:46 Роналду включён в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед»
11:27 Панов не будет обращаться в полицию после нападения фанатов «Зенита»
11:23 Газзаев: «Зенит» в матче со «Спартаком» показал футбол европейского уровня
11:03 Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью
11:01 «Спартак» может приобрести экс-защитника «Зенита» Гарая
10:59 Вместо Турбина матч «Тосно» — ЦСКА обслужит Москалёв
10:47 Куман подтвердил, что «Эвертон» близок к покупке Сигурдссона у «Суонси»
10:42 Матч «Зенит» — «Спартак» самый посещаемый в РФПЛ с лета 2013 года
10:41 «ПСЖ» хочет увеличить зарплату Верратти в два раза
10:35 КДК рассмотрит сжигание атрибутики фанатами «Зенита» и «Спартака»
10:19 Кержаков – фанатам «Спартака»: кому-то теперь и на стул нормально не присесть
10:12 КДК рассмотрит, как игроки «Амкара» выходили из автобуса перед игрой с «Динамо»
10:10 Жонатас, Кокорин и Миранчук претендуют на звание MVP 4-го тура РФПЛ
09:43 Президент «ПСЖ»: «Барселона» помогла купить Неймара, несмотря на запрет Ла Лиги
09:40 Лепёхин: Манчини даёт результат, какие к нему претензии? Вот это топ-тренер!
09:26 Кьеллини — о «Милане»: с девятью новыми игроками скудетто не выигрывают
09:25 Сабитов: для Манчини подвижный Кокорин предпочтительнее ледокола, как Дзюба
09:15 Веденеев: «Спартак» разгромлен закономерно, а матч проиграл не Промес, а Каррера
09:00 Судья матча «Динамо» — «Амкар» Турбин получил неудовлетворительную оценку
08:56 Агент: Милевский — спортивное достояние Украины и Беларуси
08:20 Венгер: у «Арсенала» слишком много игроков
08:05 «ПСЖ» отклонил первое предложение «Арсенала» по Лукасу Моуре
07:05 «Барселона» предложила «Боруссии» Д за Дембеле € 70 млн
Все новости RSS
Партнерский контент