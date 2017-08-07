Ристич: «Краснодар» – невероятный клуб, и я очень рад, что здесь оказался

Защитник «Краснодара» Михайло Ристич рассказал, как у него возник вариант с переходом в стан «быков», а также поведал об адаптации в новой команде и задачах на сезон.
«Не скрою, был удивлён. В это время я находился в составе молодёжной сборной Сербии на чемпионате Европы в Польше. Мы только что завершили один из матчей, и мне позвонил Душан Анджелкович, опытный игрок «Црвены Звезды», который несколько лет играл в «Краснодаре». Он и сообщил мне об интересе со стороны российского клуба. До разговора с ним я, честно говоря, мало что знал о российском футболе вообще и о «Краснодаре» в частности. Потом мы с Душаном очень много разговаривали, он мне всё подробно рассказал про «Краснодар», я узнал от него о клубе очень много хорошего. Сначала даже немного не верилось, что всё это правда. Но я полностью доверял Душану. Он – капитан «Црвены Звезды», мы с ним играли на одном фланге, у нас было великолепное взаимопонимание. Бывало, что он выходил в качестве левого защитника, а я – левого вингера, и мы с ним такие вещи творили на поле! Душан не только классный футболист, но и очень хороший человек, который всегда с удовольствием помогал мне в самых разных вещах. Я очень ценю его, как я мог ему не поверить! И действительно, все его рассказы оказались чистой правдой. «Краснодар» – невероятный клуб, и я очень рад, что здесь оказался. А Душан, кстати, очень сожалел, что не смог поехать в Краснодар вместе со мной из-за старта сезона. Очень хотел повидать оставшихся здесь друзей и передавал приветы всем, кто его знает и помнит.
С адаптацией всё в порядке, здесь мне комфортно, все ко мне очень хорошо относятся. Единственная для меня проблема – это язык. Я пока не знаю русского, но говорю на английском, и это мне позволяет общаться с многими. Естественно, быстрее всего я подружился с англоговорящими игроками. Первым стал Стефан Страндберг, с ним мы познакомились ещё на сборе в Австрии. Когда мы приехали в Краснодар, Шарль Каборе показал мне базу, рассказал, что и где находится, как тут всё устроено. Ещё один мой друг – Торнике Окриашвили, он поиграл в Бельгии и тоже хорошо говорит по-английски. В принципе, я с удовольствием общаюсь со всеми, а если кто-то не знает английского, то мне помогают переводчики.
Я пока не так много повидал в Краснодаре, но город мне понравился. Хотя от Белграда он, конечно, отличается очень сильно. Но ничего, я к этому привыкну (улыбается). Пока моя главная цель – начать играть и приносить пользу команде, помогать ей добиваться побед. Я вижу, что у клуба серьёзные амбиции, и хочу своей игрой помочь «Краснодару» в их реализации», — цитирует Ристича пресс-служба «быков».