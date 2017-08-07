Владелец «Челси» Абрамович и его супруга приняли решение развестись

Владелец «Челси» Роман Абрамович и его супруга Дарья Жукова приняли решение развестись после 10 лет брака. Об этом сообщает The Telegraph.
«После 10 лет совместной жизни мы приняли трудное решение расстаться, но мы останемся близкими друзьями, родителями и партнёрами в наших проектах, которые разрабатывали вместе. Мы будем и дальше воспитывать наших двоих детей, продолжим работу в качестве соучредителей музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении Абрамовича и Жуковой.
У Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой двое детей – сын Аарон и дочь Лея.
Конте: это уже 2-я игра после Кубка Англии, которую «Челси» завершал вдесятером