С начала сезона на допинг в РФПЛ проверили уже 6 клубов, «Локомотив» — дважды

По информации «Чемпионата», в четвёртом туре Российской футбольной Премьер-Лиги был проведён допинг-контроль в двух матчах: «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» и ЦСКА — «Рубин». По регламенту на допинг-контроль были вызваны по два футболиста из обеих команд.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что в прошлом туре допинг-пробы сдали игроки матча «Ахмат» — «Динамо». Таким образом, с начала сезона проверке подверглись уже шесть команд РФПЛ. При этом «Локомотив» проверили ещё и во внесоревновательное время — за три дня до матча со «СКА-Хабаровск».
Напомним, что в прошлом сезоне в РФПЛ и ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы.
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