Морган — о Марезе: было понятно, что топ-клубы захотят купить лидеров «Лестера»

Капитан «Лестер Сити» Уэс Морган прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Рияда Мареза в «Рому».
«Было понятно, что большие клубы постараются забрать у „Лестера“ лидеров, но пока Рияд никуда не ушёл. Он всё ещё игрок „Лестера“, а это имеет значение.
На его работе на тренировках слухи точно никак не сказались, он выкладывается на все сто. Рияд и близко не показывает злости или грусти. Видно, что мыслями он по-прежнему с нами. Парни хотят, чтобы Марез остался, но не будем загадывать", — цитирует Моргана Sky Sports.
«Рома» предлагает € 35 млн и бонусы за Мареза, «Лестер» хочет € 40 млн