Кавазашвили: показалось, что Дзюба стал тренером в «Зените»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре и перспективах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Зенит» убрал из основы Дзюбу и смёл со своего пути главного противника («Спартак». – Прим. «Чемпионата»). Глядя на Артёма в последнее время, вспоминаю свою зрелость, когда я работал в командах старшим тренером. Есть такое упражнение: я стоял возле штрафной площади, и мне из центра поля набрасывали верховые мячи, которые я принимал на грудь, сбрасывал игроку, и он бежал из центра поля и забивал мячи. Вот мне и показалось, что Дзюба стал тренером в «Зените», ему тоже сбрасывали мяч, который он просто обрабатывал и сбрасывал, вместо того чтобы самому создавать опасность у ворот соперника. Думаю, что сегодня Дзюбе будет очень сложно закрепиться в основном составе питерской команды», — сказал Кавазашвили в интервью «Газете.Ru».